Разумков передал Киевской детской инфекционной больнице медицинские маски и респираторы

Эта больница определена в столице одной из 7 баз для госпитализации лиц, соответствующих определению случая COVID-19.

Эта больница определена в столице одной из 7 баз для госпитализации лиц, соответствующих определению случая COVID-19.

Киев. 20 марта. УНИАН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков передал медицинские маски и маски респираторного типа FFP2 для медицинских работников «Киевской городской детской клинической инфекционной больницы».

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Об этом говорится в сообщении на странице больницы в Facebook.

«Выражаем искреннюю благодарность председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову за такие необходимые респираторы! Теперь у нас больше сил работать!» - говорится в заметке.

Как уточнили в пресс-службе Разумкова, речь идет о медицинских масках и масках респираторного типа FFP2 на сумму около 30 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, КНП «Киевская городская детская клиническая инфекционная больница» определена в столице одной из 7 баз для госпитализации лиц, отвечающих определению случая COVID-19.