Появились результаты тестов военного пенсионера в Киеве, у которого заподозрили коронавирус

Состояние здоровья пациента удовлетворительное.

У пенсионера Министерства обороны Украины, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, COVID-19 не подтвержден.

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Об этом свидетельствуют результаты исследований, поступившие из Киевского городского лабораторного центра, сообщила служба по связям с общественностью Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Он находится под постоянным медицинским наблюдением с диагнозом пневмония и получает все необходимое лечение.

Ранее главный военный клинический госпиталь заподозрил коронавирус у пенсионера Министерства обороны Украины. Один из экспресс-тестов показал положительный результат.