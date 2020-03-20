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Появились результаты тестов военного пенсионера в Киеве, у которого заподозрили коронавирус

14:15, 20 марта 2020
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У пациента коронавирус не обнаружен / фото УНИАН

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Об этом свидетельствуют результаты исследований, поступившие из Киевского городского лабораторного центра, сообщила служба по связям с общественностью Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Он находится под постоянным медицинским наблюдением с диагнозом пневмония и получает все необходимое лечение.

инфографика УНИАН

Ранее главный военный клинический госпиталь заподозрил коронавирус у пенсионера Министерства обороны Украины. Один из экспресс-тестов показал положительный результат.

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