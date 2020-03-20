Появились результаты тестов военного пенсионера в Киеве, у которого заподозрили коронавирус
14:15, 20 марта 2020Страна
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Состояние здоровья пациента удовлетворительное.
У пациента коронавирус не обнаружен / фото УНИАН
У пенсионера Министерства обороны Украины, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, COVID-19 не подтвержден.
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Об этом свидетельствуют результаты исследований, поступившие из Киевского городского лабораторного центра, сообщила служба по связям с общественностью Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.
Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Он находится под постоянным медицинским наблюдением с диагнозом пневмония и получает все необходимое лечение.
инфографика УНИАН
Ранее главный военный клинический госпиталь заподозрил коронавирус у пенсионера Министерства обороны Украины. Один из экспресс-тестов показал положительный результат.
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