Нардеп Шахов убежден, что подхватил коронавирус в Украине (видео)

Депутат подчеркивает, что эта болезнь – «не чума», и любая паника вокруг нее является неуместной.

Народный депутат Сергей Шахов, который заразился коронавирусом COVID-19, считает, что был инфицирован в Украине, а не за рубежом.

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Такое заявление он сделал в своем видеообращении на Facebook. По словам Шахова, три дня, которые он провел в Европе, не дают возможности заболеть и столкнуться с симптомами.

«Сначала говорили, что 14 дней инкубационный период, а теперь решилось все за три дня. Конечно же, что это не так. Заразился я в Украине. Я даже в этом не сомневаюсь, потому что немало моих друзей, немало близких людей, даже избиратели мне сообщали, что практически похожи у них были симптомы, и люди чувствовали себя плохо. Тест на грипп был отрицательным, а это уже симтом того, что вы заболели коронавирусом", - отметил депутат.

Одновременно Шахов подчеркивает, что эта болезнь – «не чума», и любая паника вокруг нее является неуместной.

По состоянию на 15:50 19 марта в Украине зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом. У Шахова, который проживает в Обуховском районе Киевской области, после возвращения из-за границы был обнаружен коронавирус. Сегодня стало известно, что коронавирус подхватила и его жена.