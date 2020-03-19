В Ужгороде завтра полностью остановят работу общественного транспорта

Власти города отмечают, что чрезвычайно трудно в пиковые часы обеспечить перевозки не более 10 пассажиров в транспортном средстве.

Завтра, 20 марта, временно полностью приостановят работу общественного транспорта на территории Ужгорода из-за карантина.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Ужгородского городского совета.

Как отмечается в сообщении, такое решение приняли сегодня на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось под председательством городского головы Богдана Андриива.

«Как показал мониторинг перевозок последних нескольких дней, городским транспортом пользуются все меньше людей, понятно, учитывая введенные карантинные мероприятия в Ужгороде. Поэтому уже вчера на рейсы вышло меньше автобусов. Однако утром и вечером чрезвычайно сложно обеспечить перевозку пассажиров не более 10 человек в одном транспортном средстве, как обязывает постановление Кабмина. Возникают конфликтные ситуации. Штрафы же за нарушение постановления - как на водителя, так и на перевозчика, очень высоки: от 17 тыс. грн до 70 тыс. грн», - уточнили в горсовете.

В пресс-службе также уточнили, что, как неоднократно отмечается, эффективным средством уберечься от заражения коронавируса является самоизоляция, а если человек все же должен выходить из дома, то рекомендуется избегать тесных контактов, дистанция между людьми должно быть от 1,5-2 метров.

«Соблюдать эти требования в общественном транспорте трудно и чтобы предотвратить возможное распространение COVID-19 в Ужгороде работу общественного транспорта приостановят», - добавили в горсовете.

Также комиссия решила рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям обеспечить проезд работников автобусами в режиме регулярных специальных перевозок.

«Кроме того, с сегодняшнего дня в Ужгороде через громкоговорители на автомобилях патрульной полиции жителей города будут предупреждать о карантине, угрозе распространения коронавируса и чтобы без необходимости не выходили из дома», - добавили в пресс-службе Ужгородского горсовета.

Как сообщал УНИАН, в Украине полиция начала штрафовать водителей маршруток, в салоне которой, вопреки требованиям карантина, одновременно находятся более 10 пассажиров.