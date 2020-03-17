У больного коронавирусом в Черновицкой области получен первый отрицательный тест - Минздрав

Если второй тест также будет отрицательным через два дня, то ожидается первый случай выздоровления после коронавирусной болезни в Украине.

У первого больного COVID-19 в Черновицкой области получен первый отрицательный тест на болезнь.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

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"Самый первый заболевший, который был госпитализирован в Черновицкой области, мы уже имеем от него первый отрицательный тест. Если второй тест также будет отрицательным через два дня после первого, то у нас ожидается первый случай выздоровления после коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - с летальным исходом (умерла пожилая женщина с Житомирщины).

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости готов ввести в Украине чрезвычайное положение, чтобы не допустить распространения коронавируса.