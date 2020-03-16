У первого инфицированного коронавирусом в Украине тест показал отрицательный результат

Сейчас в Украине подтверждены 5 случаев инфицирования коронавирусом.

Житель Черновицкой области, у которого впервые зафиксировали коронавирус, выздоравливает.

Ему сделали тест на коронавирус – он отрицательный. Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.

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"Лучшая новость – у первого больного коронавирусом отрицательные результаты на коронавирус", – заявила Гусь.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждены 5 случаев инфицирования коронавирусом.

При этом с начала года Центр общественного здоровья Украины получил 94 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получены 5 положительных результатов на COVID-19: в Черновицкой (4) и Житомирской (1) областях.

В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья обследовала более 500 образцов.