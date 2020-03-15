В Черновцах госпитализировали еще трех больных с подозрением на коронавирус

Все они ранее контактировали с инфицированными коронавирусом людьми.

В Черновцах медики госпитализировали еще трех пациентов с подозрениями на коронавирусную инфекцию.

Читайте такжеЗа сутки в мире зафиксировано 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, сегодня в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали мужчину с подозрением на COVID-19.

Также в областной детской клинической больнице медики госпитализировали маму с ребенком.

«Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, которые имеют подозрение на коронавирус. Сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь», – сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области подтверждено два случая коронавирусной инфекции. Первый случай зафиксировали 3 марта у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Второй такой случай подтвердили 12 марта у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Накануне сообщалось, что в Украине обработали уже 18 образцов случаев с подозрением на коронавирус, но никакого положительного результата не обнаружили.