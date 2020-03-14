В Украине проверили 18 случаев подозрения на коронавирус: положительных не обнаружили

Центром общественного здоровья сегодня было получено 15 сообщений из разных регионов, во всех случаях проводятся лабораторные исследования.

В Украине обработали уже 18 образцов случаев с подозрением на коронавирус, но никакого положительного результата не обнаружили.

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игоря Кузина.

"Центром общественного здоровья в течение сегодняшнего дня было получено 15 сообщений из разных регионов Украины. Проводятся лабораторные исследования во всех случаях, которые также сообщаются в наш центр", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включительно с частными, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

С 16 марта Украина на две недели закроет границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

А с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

В Украине пока известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный - 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области.