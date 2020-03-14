В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали мать с детьми

Больные имели контакт с женщиной, которая вернулась из Италии и тоже находится в больнице с подозрением на опасную болезнь.

Поздно вечером 13 марта в Черновицкой области с повышенной температурой госпитализировали мать и двоих детей.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.

Отмечается, что больные за границей не были, однако имели контакт с женщиной, вернувшейся из Италии и сейчас находящейся в больнице с подозрением на COVID-19.

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Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица.

В ОГА напоминают, что вчера в областную клиническую больницу обратился с подозрением на пневмонию мужчина, который 29 февраля вернулся из Италии. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 14 марта в мире зарегистрировано уже 145 369 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в Италии количество больных пересекло отметку в 17 тысяч.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине зафиксировано два лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом и одна смерть.