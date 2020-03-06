В Донецкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

Диагноз коронавирус у госпитализированной жительницы Краматорска пока не подтвержден.

Жительницу Краматорска, которая недавно вернулась из Таиланда, 5 марта госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Отмечается, что диагноз коронавирус у госпитализированной жительницы Краматорска пока не подтвержден. Ориентировочное время проведения исследования - 6 марта.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: школы и детсады Черновицкой области закрыли на карантин

"5 марта, жительницу Краматорска, которая вернулась из Таиланда госпитализировали с симптомами ОРВИ. Согласно протоколу и алгоритму действий, врачи приняли все соответствующие меры, изолировали больную и взяли биологический материал, который был направлен в 06:40 в ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" в г. Киев. По состоянию на 18:00 (5 марта - ред.) диагноз коронавирус у госпитализированной жительницы Краматорска не подтвержден. Сейчас госпитализированная краматорчанка находится под наблюдением специалистов. Как отмечалось ранее, она чувствует себя на много лучше. Ориентировочное время проведения исследования - 6 марта", - говорится в сообщении.

В ОГА заверили, что Донецкая область полностью готова к любому развитию ситуации - больницы оборудованы необходимым, подготовлены к возможному приему пациентов, врачи обучены необходимому алгоритму действий.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Украине был подтвержден первый случай инфицирования новым коронавирусом - его обнаружили у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Мужчина с 29 февраля находится в областной больнице. Его состояние улучшается. Жена не имеет признаков заболевания, но потом из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.

На сегодня в лаборатории Минздрава исследуется еще 10 биологических образцов на наличие новой коронавірусної инфекции.