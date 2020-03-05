Диетолог назвала опасные тренды в питании

Также эксперт высказалась касательно длительных голоданий.

Врач-терапевт, диетолог Татьяна Лакуста рассказала УНИАН о самых распространенных заблуждениях относительно здорового питания.

По ее словам, это — длительные голодания, детоксы и всевозможные "чистки" организма от шлаков и т.п.

Читайте такжеВрач объяснила, как поститься без вреда для здоровья

"Это было в 80-х и в 90-х, в "нулевых" и осталось сейчас (просто "продается" с помощью красивых фотографий в соцсетях)", - подчеркнула врач.

Также Лакуста высказалась касательно длительных голоданий (краткосрочные интервальные голодания полезны) и рассказала о новом тренде – автономности питания или автономности жизни.

"Последователи практически полностью отказываются от еды и сна, чтобы перевести тело на "автономное энергообеспечение". Это псевдонаучная теория о том, что через некий период голодания в каждой клетке созревает маленькое внутреннее солнце, способное обеспечить энергией. Люди не едят месяцами, пытаются практически не спать...", - отметила она.

По ее словам, есть влажное автономное питание и сухое – только с водой и даже без воды.

Ненормальный тренд, продолжила диетолог, – якобы разгрузочное соковое питание или смузи-питание. Перетертый овощ либо фрукт – это продукт с большим гликемическим индексом, который вызывает скачки глюкозы в крови и в перспективе негативно влияет на углеводный обмен. Также страдает микробиота кишечника. Ведь жмых, который отбрасываем, готовя сок, кормит флору нашего кишечника. Плюс, чистый концентрат сока повышает кислотность желудка, и случаются обострения гастритов, гастродуоденитов, панкреатитов.

Ненормальный тренд – кетолайфстайл – кето диета на длительный промежуток, которая повышает риски инсульта и инфаркта, сокращает длительность жизни. Плюс, у людей на длительном кетозе микробиота кишечника становится подобной микробиоте кишечника людей с ожирением.

Полный текст интервью с диетологом читайте по ссылке Татьяна Лакуста: ко мне на прием приходят молодые девушки с лишними килограммами и болезнями из-за лишнего веса, потому что "стыдно не доесть, мама так учила"

Ранее врачи назвали продукты, которые помогут ликвидировать калории и чувствовать себя сытым определенное время.