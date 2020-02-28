В Украине прокомментировали ажиотаж вокруг медицинских масок (видео)

В Украине достаточно масок, говорит секретарь СНБО.

В Украине достаточное количество защитных медицинских масок.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "Право на власть" на "1+1".

Читайте также"Маски будут": в аптеках призвали украинцев не сеять панику из-за коронавируса

По его словам, защитные средства дадут из государственного резерва. "Мы открыли сегодня то, что было на бронировании в нашем госрезерве. Я могу успокоить: у нас достаточное количество масок. Не надо их по сто, по двести штук накапливать и складывать", - подчеркнул Данилов.

По его словам, ежедневно Украина мониторит ситуацию с распространением коронавируса в мире.

Пообещала решить проблему с медицинскими масками и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. "Правительство вместе с производителями найдет способ обеспечить необходимое количество медицинских масок, которые сегодня не найти в украинских аптеках", - сказала она.

Министр подчеркивает, что главное вовремя обратиться к врачу и диагностировать ту или иную болезнь.

Отметим, что в большинстве регионов Украины исчезли маски. От страха заразиться коронавирусом люди массово ринулись в аптеки. Новых поставок, жалуются провизоры, нет уже неделю. И когда будут, неизвестно.

Ранее УНИАН рассказал, возможно ли защититься от 2019-nCoV, используя элементарные средства защиты, среди которых и тканевая маска.