В Украине прокомментировали ажиотаж вокруг медицинских масок (видео)
В Украине достаточное количество защитных медицинских масок.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "Право на власть" на "1+1".
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По его словам, защитные средства дадут из государственного резерва. "Мы открыли сегодня то, что было на бронировании в нашем госрезерве. Я могу успокоить: у нас достаточное количество масок. Не надо их по сто, по двести штук накапливать и складывать", - подчеркнул Данилов.
По его словам, ежедневно Украина мониторит ситуацию с распространением коронавируса в мире.
Пообещала решить проблему с медицинскими масками и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. "Правительство вместе с производителями найдет способ обеспечить необходимое количество медицинских масок, которые сегодня не найти в украинских аптеках", - сказала она.
Министр подчеркивает, что главное вовремя обратиться к врачу и диагностировать ту или иную болезнь.
Отметим, что в большинстве регионов Украины исчезли маски. От страха заразиться коронавирусом люди массово ринулись в аптеки. Новых поставок, жалуются провизоры, нет уже неделю. И когда будут, неизвестно.
Ранее УНИАН рассказал, возможно ли защититься от 2019-nCoV, используя элементарные средства защиты, среди которых и тканевая маска.