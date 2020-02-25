У госпитализированного после контакта с китайцем закарпатца диагностировали бронхит

Украинец работал в Венгрии на местном рынке на гражданина Китая.

У жителя Береговского района Закарпатской области, которого госпитализировали с признаками болезни после возвращения с заработков в Венгрии, диагностирован бронхит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила директор департамента здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации Елизавета Биров.

По ее словам, вчера, 24 февраля, поступила информация о том, что гражданин Украины вернулся с заработков в Венгрии, где работал на местном рынке на китайца.

«Мужчину дома посетил семейный врач. Были приняты средства предостережения: его с женой поместили на карантин в Закарпатскую областную инфекционную больницу. Были взяты анализы и оказалось, что опасности нет. У пациента – острый бронхит. Также выяснили, что китаец, с которым контактировал пациент, выезжал на родину еще в декабре, признаков заболевания с тех пор у него не было», - уточнила Биров.

Как сообщал УНИАН, с 08:00 25 февраля в Закарпатской области в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Тиса» ввели обязательный температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину с ЕС с целью предотвращения распространения коронавируса из Италии.

Справка УНИАН. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По информации украинского Министерства здравоохранения, к 23 февраля инфицирование коронавирусом COVID-19 выявлено в 29 странах, но в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая не зафиксировано.