В СНБО "не ожидали такой информационной атаки" на Украину из-за коронавируса

Данилов связал протесты в Новых Санжарах с запланированными на октябрь местными выборами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверяет, что СНБО делает все необходимое для предотвращения попадания нового коронавируса в Украину.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1» 23 февраля вечером.

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«Мы не ожидали, что будет такая информационная атака на нашу страну со стороны различных политических структур, со стороны различных источников. Это для нас была действительно неожиданная ситуация, потому что на самом деле с коронавирусом ничего такого сложного, страшного, как мы считаем, нет. Если кто-то считает, что он обязательно должен где-то появиться в стране, мы бы хотели сделать все от нас зависящее, чтобы этого не произошло», - сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, Служба безопасности Украины и другие институты каждый день проводят мониторинг. «То, что касается вопроса вмешательства извне на территорию нашего информационного пространства, это происходит почти каждый день. К большому сожалению, с этим очень трудно бороться, потому что эти сети переплетены таким образом, что мы их не можем отключить. Мы не можем отключиться от всего мира. И это определенная проблема», - подчеркнул он.

«То, что касается «вирусологов в спортивных костюмах», как говорит Владимир Александрович (Зеленский - УНИАН), то они действительно там появились, они действительно сразу отреагировали на эти процессы. К большому сожалению, мы сейчас входим в большой процесс, у нас 25 октября будут выборы происходить. Есть такие желающие, чтобы раздувать на ровном месте определенные процессы», - заявил Данилов.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

Протестовавшие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами. Во время противостояний 9 правоохранителей получили ранения.

Полиция открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.

21 февраля полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных во время протестов, одного человека оставили под стражей. Он отметил, что все фото- и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовали массовые беспорядки.

22 февраля суд в Полтаве избрал подозреваемому в наезде на нацгвардейцев в Новых Санжарах Владимиру Сиренко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Зеленский в видеообращении заявил о протестовавших в Новых Санжарах: «Это - известные миру «вирусологи в спортивных костюмах». Ранее они уже были замечены как «важные аграрии», которые выступают против рынка земли. Всем режиссерам-постановщикам этого погорелого театра, который, видимо, готовится к новым спектаклям, я хочу сказать следующее. Есть моменты, когда нет интересов или оппозиции. Есть интересы Украины».