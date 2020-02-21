В Кабмине заверили, что готовы к проведению медреформы

Премьер-министр отмечает, что через месяц можно приступать к трансформации системы.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечает, что Кабинет министров Украины готов к проведению медицинской реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.

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Говоря о системе здравоохранения, Гончарук отметил: «Мы готовы к реформе, которая была анонсирована и должна состояться с 1 апреля».

Он добавил, что это долгий и сложный разговор, поэтому по этому вопросу можно провести даже отдельные парламентские слушания.

По словам Гончарука, у правительства есть четкий план по каждой области, как должна преобразовываться медицинская система.

«Через месяц, в принципе, мы можем приступить к трансформации системы», - добавил руководитель правительства.