В Кабмине заверили, что готовы к проведению медреформы
11:25, 21 февраля 2020Страна
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Премьер-министр отмечает, что через месяц можно приступать к трансформации системы.
REUTERS
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечает, что Кабинет министров Украины готов к проведению медицинской реформы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.
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Говоря о системе здравоохранения, Гончарук отметил: «Мы готовы к реформе, которая была анонсирована и должна состояться с 1 апреля».
Он добавил, что это долгий и сложный разговор, поэтому по этому вопросу можно провести даже отдельные парламентские слушания.
По словам Гончарука, у правительства есть четкий план по каждой области, как должна преобразовываться медицинская система.
«Через месяц, в принципе, мы можем приступить к трансформации системы», - добавил руководитель правительства.
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