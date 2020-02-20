"Все по закону": в МВД рассказали, как будут реагировать на попытки блокирования дорог в Новых Санжарах (фото)

В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных из Китая людей, заблокировав проезд.

На попытки блокирования дорог в Новых Санжарах правоохранители будут реагировать согласно закону.

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Об этом заявил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко во время брифинга в Новых Санжарах Полтавской области, куда доставляют эвакуированных граждан из Китая, сообщает МВД на своей странице в Facebook.

«На любые правонарушения правоохранительные органы будут действовать в строгом соответствии с законом Украины, как они действовали до сегодняшнего дня. Сейчас проводится большая профилактическая работа с гражданами. Призываем их не нарушать общественную безопасность и не мешать правительственным решениям, которые приняты и выполняются в строгом соответствии с буквой закона», - подчеркнул Шевченко.

По его словам, противоправные действия сразу же будут пресекаться правоохранителями в законный способ.

«Если противоправные действия не будут требовать уголовной ответственности с точки зрения законности правонарушений, с нарушителями будут проведены соответствующие профилактические беседы и их отпустят. В случае, если будут совершаться более жесткие и суровые противоправные действия, на них полицейские будут действовать в соответствии с нормами Уголовного кодекса и Кодекса Украины об административных правонарушениях», - заявил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в аэропорту Харькова, откуда людей везут в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары".

По данным Минздрава, на борту самолета находились 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных, заблокировав проезд.