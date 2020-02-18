Коронавирус: Минздрав обнародовал рекомендации для предприятий и работодателей

Указания могут помочь предотвратить распространение острых респираторных заболеваний на рабочих местах, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины обнародовал временные рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention) для предприятий и работодателей по реагированию на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОС.

Отмечается, что указания могут помочь предотвратить распространение острых респираторных заболеваний на рабочих местах, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19.

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"Работники, которые имеют симптомы острых респираторных заболеваний, должны сообщить своему руководителю и оставаться дома. В случае выхода на работу сотрудников, у которых обнаружены острые респираторные заболевания, их следует отделить от других работников и немедленно отправить домой. Во время кашля или чихания такие работники должны прикрывать нос и рот тканью или изгибом локтя. Также стоит разместить плакаты, которые поощряют оставаться дома во время болезни. Офис необходимо обеспечить средствами индивидуального одноразового использования: посудой, салфетками, дезинфицирующими средствами и т.д.", - говорится в рекомендациях.

Кроме того, отмечается, что работники должны обрабатывать руки дезинфицирующими спиртосодержащими средствами или мыть с мылом не менее 20 секунд, а также следует регулярно очищать поверхности на рабочем месте, в том числе столешницы и дверные ручки, соответствующими средствами для чистки. В настоящее время не рекомендуется дополнительная дезинфекция, кроме обычной уборки.

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Работодатели со своей стороны, как подчеркнули в Минздраве, должны придерживаться гибкой политики, что позволяет работникам оставаться дома для ухода за больным членом семьи.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 18 февраля в Китае количество погибших в результате инфицирования коронавирусом COVID-19 составляет более 1 тыс. 870 человек. Количество больных, у которых подтверждено наличие коронавируса, составляет 72 тыс. 528, выздоровели - 12 тыс. 552 человека.

По данным Минздрава, с начала эпидемии коронавируса COVID-19 смертность составляет около 3%.