Украинский самолет эвакуирует из Уханя украинцев и граждан Аргентины

Сколько именно аргентинцев заберет украинский самолет из китайского Уханя пока не известно.

Министерство иностранных дел Аргентины выразило благодарность Украине за согласие эвакуировать аргентинцев из эпицентра распространения коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в заявлении МИД Аргентины.

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В ведомстве отметили, что украинское правительство через посольство Аргентины в Киеве сообщил о согласии принять граждан этой страны на борт самолета, который 18 февраля прилетит в Китай, чтобы эвакуировать украинцев.

"Министерство иностранных дел (Аргентины, - ред.) выражает благодарность правительству Украины за его щедрость и правительству Китая за сотрудничество", - говорится в заявлении.

Сколько именно аргентинцев заберет украинский самолет из Уханя, ведомство не уточнило.

Как сообщал УНИАН, борт с эвакуированными гражданами Украины 18 февраля должен вылететь из китайского города Ухань, а на следующий день прибыть в Киев.