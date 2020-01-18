К апрелю в Украине планируют ввести электронную медицинскую карту пациента - Федоров

Также до 1 апреля к электронной системе здравоохранения eHealth присоединятся учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления.

К апрелю в Украине планируют ввести электронную медицинскую карту пациента.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил на своей странице в Facebook.

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"До 1 апреля мы активно готовимся к внедрению второй очереди медицинской реформы, в частности, к eHealth подключаются учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления, электронная медицинская карта пациента", - отметил он.

Министр убежден, что это позволит в дальнейшем запустить полезные онлайн-сервисы для граждан, например возможность выбрать семейного врача и подписать декларацию с врачом онлайн.