К апрелю в Украине планируют ввести электронную медицинскую карту пациента - Федоров
11:53, 18 января 2020Страна
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Также до 1 апреля к электронной системе здравоохранения eHealth присоединятся учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления.
К апрелю в Украине планируют ввести электронную медицинскую карту пациента / фото zmina.info
К апрелю в Украине планируют ввести электронную медицинскую карту пациента.
Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил на своей странице в Facebook.
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"До 1 апреля мы активно готовимся к внедрению второй очереди медицинской реформы, в частности, к eHealth подключаются учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления, электронная медицинская карта пациента", - отметил он.
Министр убежден, что это позволит в дальнейшем запустить полезные онлайн-сервисы для граждан, например возможность выбрать семейного врача и подписать декларацию с врачом онлайн.
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