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Ранняя диагностика рака будет бесплатной для украинцев в 2020 году

16:48, 15 января 2020
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Услуги по диагностике рака будут бесплатными / Скриншот

Министерство здравоохранения Украины на своем сайте опубликовало перечень медицинских услуг, которые пациент сможет гарантировано получить бесплатно. Среди них - услуги по ранней диагностике рака.

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Раннее выявление онкологических заболеваний позволит снизить уровень смертности среди населения.

В гарантированный пакет бесплатных обследований входит:

  • маммография;
  • гистероскопия;
  • эзофагогастродуоденоскопия;
  • колоноскопия;
  • цистоскопия;
  • бронхоскопия.

Для того, чтобы пройти исследование, нужно иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.

Как сообщалось, в 2020 году ранняя диагностика новообразований будет для украинцев бесплатной, Национальная служба здоровья Украины оплатит больницам эти услуги по повышенному тарифу.

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