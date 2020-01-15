Ранняя диагностика рака будет бесплатной для украинцев в 2020 году

Украина занимает 2 место в Европе по темпам распространения рака.

Министерство здравоохранения Украины на своем сайте опубликовало перечень медицинских услуг, которые пациент сможет гарантировано получить бесплатно. Среди них - услуги по ранней диагностике рака.

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Раннее выявление онкологических заболеваний позволит снизить уровень смертности среди населения.

В гарантированный пакет бесплатных обследований входит:

маммография;

гистероскопия;

эзофагогастродуоденоскопия;

колоноскопия;

цистоскопия;

бронхоскопия.

Для того, чтобы пройти исследование, нужно иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.

Как сообщалось, в 2020 году ранняя диагностика новообразований будет для украинцев бесплатной, Национальная служба здоровья Украины оплатит больницам эти услуги по повышенному тарифу.