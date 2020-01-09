Доктор Комаровский рассказал, что делать, если здоровый ребенок не хочет есть (видео)

Если ребенок не хочет есть, он не должен есть, говорит врач.

Доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос родителей, можно ли не кормить маленького ребенка, если он не хочет, но прошло уже 10 часов с момента последнего приема пищи.

Родители уточнили, что ребенок активный, гуляет по 4 часа в день и ходит в бассейн.

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"Ребенок здоров, бегает, прыгает, скачет, ни на что не жалуется. Вы хотите, чтобы Комаровский разрешил вам не кормить неголодного ребенка?", - спросил педиатр на своей странице в Instagram.

"Если человек не хочет есть, он не должен есть, если он не хочет пить, он не должен пить, если он не хочет на горшок, он не должен на горшок. Все. Физиологические потребности реализуются по мере их физиологического поступления. Исключений из этого правила очень мало", - добавил Комаровский.

При этом он подчеркнул, что когда речь идет о больном ребенке, больном, который не в состоянии открыть рот, которому больно проглотить, вот такого ребенка надо обсудить с доктором, как и чем кормить.

Ранее на своей Instagram-странице доктор Евгений Комаровский рассказал, зачем нужны детские лекарственные формы.