Премьер поручил главам ОГА проверить, как хранятся вакцины в их областях

По словам премьера, в регионах есть больницы, где около 20% холодильного оборудования закупили еще до 2000 года.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главам областных госадминистраций провести аудит условий и надлежащего состояния хранения вакцин в своих областях и отчитаться о результатах Министерству здравоохранения.

Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

«Прививки должны предотвращать вспышки инфекционных болезней в обществе, а не гасить их. Своевременная вакцинация - это вопрос коллективной безопасности людей, ведь когда девять из десяти человек сделали прививку, вероятность заболеть - значительно меньше. В Программе деятельности правительства мы четко прописали - через пять лет 95% украинцев должны быть вакцинированы. Так это работает во всех странах мира. Так должно быть и в Украине», - сказал Гончарук во время селекторного совещания по вопросам здравоохранения.

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Глава правительства подчеркнул, что вакцин в Украине хватит на всех. Уже третий год подряд в каждый регион страны централизованно закупается ЮНИСЕФ за государственные средства и своевременно поставляется достаточное количество вакцин для проведения календарных прививок.

По мнению премьер-министра, сейчас есть другая проблема - ненадлежащее состояние устройств, где хранятся вакцины в некоторых областях. Есть больницы, где используют «холодильники», которым уже более 30 лет - около 20% холодильного оборудования закупили еще до 2000 года.

Так же, всем руководителям облгосадминистраций рекомендовано начать широкую информационную кампанию о пользе вакцинации и рисках распространения инфекционных болезней из-за низкого уровня вакцинации среди населения.