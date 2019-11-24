Под Харьковом целая семья заболела сальмонеллезом

При лабораторном обследовании у одного больного выявлен возбудитель инфекции. Трем больным диагноз установлен клинически и эпидемиологически.

В городе Змиев Харьковской области зарегистрирован семейный очаг сальмонелезной инфекции. Госпитализированы трое взрослых и один ребенок.

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Как сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины, состояние больных удовлетворительное.

Специалисты установили, что заболевшие проживают в частном доме, и связывают свое заболевание с употреблением блюд домашнего приготовления. Санитарно-гигиеническое состояние помещений и условия для приготовления и хранения пищи крайне неудовлетворительные.

При лабораторном обследовании у одного больного выявлен возбудитель инфекции. Трем больным диагноз установлен клинически и эпидемиологически.

Лабораторные исследования позволили найти в смывах с объектов внешней среды бактерии группы кишечной палочки (Е. coli) и Salmonella гр.D Enterіtіdіs, что подтверждает вероятность инфицирования больных в домашних условиях.

В сентябре сообщалось о массовом отравлении в Одессе. У людей, которые отравились купленной в поселке Авангард шаурмой, выявлен сальмонеллез.