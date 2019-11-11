В Киеве прививку от гриппа сделали почти 30 тысяч человек

В столице снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ.

В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник, сообщили в пресс-службе КГГА.

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Он отметил, что за 45-ю неделю зарегистрировано 10 140 больных гриппом и ОРВИ. «В целом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей. Снижение произошло за счет детского населения. Так, детей заболели - 6422 (снижение на 2,3%), взрослых - 3718 человек (на уровне прошлой недели)», - цитируют в пресс-службе Поворозника.

Он уточнил, что в медицинские учреждения за 45-ю неделю госпитализированы 135 человек, из них 111 - дети. «С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 28689 человек», - добавил он.

В целом, отмечается в сообщении, интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базового показателя на 55,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 343,6.