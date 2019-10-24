Дифтерия на Закарпатье: ситуация квалифицирована как чрезвычайная

Гендиректор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита уверяет, что в Украине есть достаточное количество сыворотки от дифтерии.

Закарпатью до конца текущей недели перераспределят из соседних областей 20 доз противодифтерийной сыворотки, которая является ориентировочной потребностью региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита во время брифинга.

Читайте такжеВспышка дифтерии на Закарпатье: все имеющиеся сыворотки использованы - в области обратились в Минздрав«По состоянию на утро 24 октября в Ужгородской межрайонный филиал Закарпатского областного центра Министерства здравоохранения поступили три экстренных сообщения о случаях заболевания дифтерией среди госпитализированных больных. С 2011 года не было ни одного случая заболевания дифтерией, поэтому эта ситуация стала довольно тревожной По той информации, которую удалось собрать эпидемиологам, первый больной заболел 8 октября, за последние полгода он (студент-медик, иностранец) не выезжал за пределы Украины, а в больницу обратился 11 октября. В результате проведенных обследований и лабораторного исследования у пациента 23 октября был подтвержден диагноз «дифтерия». Ему сыворотка не вводилась, поскольку не было клинической картины, необходимой для ее введения», – сообщил Курпита.

Он добавил, за результаты бактериологических исследований подтверждено положительный результат еще у двух больных. Курпита отметил, что указанные лица госпитализированы в областную инфекционную больницу, дополнительно в 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии, их всех также госпитализировали. То есть, по состоянию на сейчас госпитализированы 15 человек.

«Эта ситуация квалифицирована как чрезвычайная ситуация локального характера», – заявил Курпита.

Он добавил, что, согласно сегодняшнему решению городской противоэпидемической комиссии, в Ужгороде введен целый комплекс противоэпидемиологических мероприятий среди всех контактных лиц, которые включают осмотры и лабораторные исследования.

Курпита также отметил, что Закарпатью перераспределят 20 доз противодифтерийной сыворотки, которая является ориентировочной потребностью в регионе, из других областей Украины.

«На данный момент она составляет 20 флаконов, что будет перекрыто до конца текущей недели путем перераспределения из соседних областей... В целом по Украине есть 192 флакона сывороток... То есть в целом по Украине обеспеченность достаточная», – подчеркнул Курпита.

Директор Центра общественного здоровья уточнил, что всего в течение 2019 году в Украине было зарегистрировано 2 подтвержденных случая (в Хмельницкой и Луганской областях), в 2018 - 10 случаев дифтерии в целом по Украине.

Как сообщал УНИАН, у студента 5-го курса медицинского факультета Ужгородского национального университета диагностировали дифтерию. 17 октября он был госпитализирован. Было обследовано 121 студента и двух человек, контактировавших с больным. У 44 человек взяты материалы для лабораторного исследования.

22 октября вечером в областную инфекционную больницу Закарпатья были госпитализированы еще двое пациентов с диагнозом «дифтерия миндалин, легкое развитие».

23 октября дополнительно у 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии, их всех также госпитализировали. В течение 23 октября были использованы все 8 имеющихся в Закарпатской области доз противодифтерийной сыворотки.

Закарпатские медики обратились в Минздрав с просьбой перераспределить имеющиеся в других областях сыворотки от дифтерии и предоставить их в Закарпатья.