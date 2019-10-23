Комаровский рассказал, влияет ли крещение на здоровье ребенка (видео)

Комаровский говорит, что от процедуры крещения никому не станет хуже.

Доктор Евгений Комаровский высказал свое мнение на тему, стоит ли крестить ребенка и влияет ли ритуал на здоровье ребенка.

Об этом педиатр рассказал на своем YouTube-канале, отвечая на вопрос своего читателя.

"... Говорить о достоинствах или недостатках какой-то религии - это не наше. Наше - сделать так, чтобы ребенку не стало хуже", - говорит Комаровский.

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Он утверждает, что в процессе крещения с ребенком ничего не случится. По мнению, Комаровского, в этой ситуации нет правых и не правых. А шансов того, что религиозная процедура сделает ребенка здоровее, немного.

"Мамы, папы, бабушки, дедушки и ваш любимый педиатр могут сделать для здоровья намного больше, чем все служители культа вместе взятые", - утверждает педиатр.

Комаровский говорит, что от процедуры крещения никому не станет хуже. Единственный случай, который вспомнил педиатр, когда вся семья заболела дифтерией после контакта в церкви с больным ребенком.

Ранее доктор Комаровский рассказал, что делать, если ребенок часто приносит вши из школы.