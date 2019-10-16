В Украине создадут новую организацию для закупки медпрепаратов

Также министерство рассмотрит вариант закупки вакцин через эту организацию.

В Украине будет создана новая организация по централизованной закупке медпрепаратов, сообщила в интервью "Радио Свобода" министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Завершается работа по созданию украинской центральной закупочной организации, которая будет закупать лекарства централизованно, плюс для регионов сможет предоставлять такие услуги. Нужно сделать все законодательные изменения, чтобы это работало”, – сказала она.

Скалецкая отметила, что министерство также рассмотрит вопрос выхода на закупку вакцин через эту организацию.

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"Возможно, вакцины появятся в Украине, тогда можно будет закупать их в Украине", - предположила руководительница МОЗ.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла закон о снижении допороговых закупок в системе Prozorro до 50 тыс. грн с 200 тыс. грн. Этим же законом предлагается продлить международные закупки лекарственных средств минимум до 2022 года.

По данным Министерства здравоохранения, переход на государственную закупку лекарств и медицинских изделий через международные организации позволил сэкономить до 40% средств государственного бюджета Украины, начиная с 2015 года.

Сегодня закупки лекарств в Украине осуществляют Программа развития ООН, Детский фонд ЮНИСЕФ и британское закупочное агентство Crown Agents.