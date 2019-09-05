В трех областях Украины с пищевыми отравлениями госпитализированы 39 человек

На местах осуществляются комплексы противоэпидемических мероприятий.

Во Львовской, Волынской областях и в Черкассах с пищевыми отравлениями госпитализировано 39 человек, из которых 8 детей.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Так, во Львовской области 3 и 4 сентября в Новояворовскую райбольницу с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 11 человек (среди них 1 ребенок), которые 31 августа отмечали свадьбу в ресторане в с. Наконечное.

В Волынской области 2-3 сентября в Любешовскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 16 человек (из них 2 ребенка), которые 31 августа посещали кафе в с. Зализныця.

В Черкассах 2-4 сентября в инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 12 людей (из них 5 детей), которые употребляли полуфабрикаты, приобретенные в магазине.

Во всех случаях на местах осуществляются комплексы противоэпидемических мероприятий.