Никакой картошки фри: Супрун рассказала, как правильно готовить популярный овощ

По словам Супрун, картофель полезен тем, что в 100 г вареной или печеной картошки содержат всего лишь 94 ккал. Однако приготовления картофеля с использованием масла, сливок, сметаны, сыра, жирного мяса, ветчины увеличивает ее калорийность в разы.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, почему картофель полезна, а также как ее собирать и готовить.

Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

По словам Супрун, картофель полезен тем, что в 100 г вареной или печеной картошки содержат всего лишь 94 ккал. Это меньше, чем рис или спагетти. Однако приготовления картофеля с использованием масла, сливок, сметаны, сыра, жирного мяса, ветчины увеличивает ее калорийность в разы.

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У картофеля высокий гликемический индекс. Это означает, что уровень глюкозы крови будет расти достаточно быстро после поедания картофеля.

Картофель стоит пытаться есть вместе с овощами. Гликемическая нагрузка не изменится, но замедлить рост уровня глюкозы можно благодаря овощному салату и фруктам на десерт вместо сладостей.

«Идеальное блюдо из картофеля должно быть нежирным, холодным, приготовленным в кожуре и дополненным овощами. Ужас, скажете вы. Но именно так вы удержитесь от переедания и лишних жиров, не съедите образованные из масла альдегиды, сохраните под кожурой витамины и минералы и переведете крахмал в нужную, резистентной, форму», - отметила Супрун.

Картофель лучше запекать или отваривать в кожуре, на пару или готовить в микроволновке. Так витамин С и калий не теряется. Микроволновая печь сохраняет вдвое больше витамина С, чем кастрюля с кипятком. Еще отварной картофель можно порезать, быстро обжарить со специями и чесноком и есть.

«Драники или жареный картофель слишком вкусные (и бесполезные), чтобы их часто есть. Проблема в подсолнечном масле, на котором жарят, и его количестве в конечном блюде. В нем много омега-6 жирных кислот. Их избыток способствует формированию провоспалительного фона. При сильном нагревании подсолнечное масло (как все масла) образует альдегиды», - подчеркивает Супрун.

Лучшими маслами для жарки считают оливковое и рапсовое.

Картофель фри и чипсы есть не надо. Фритюр делают на смеси масел и нагревают их при высокой температуре по несколько раз. Это приводит к образованию трансжиров, а они способствуют воспалительным процессам и атеросклероза.