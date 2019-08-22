В Украине более 70 тысяч больных ВИЧ не знают о своем статусе – Розенко

По словам вице-премьера, успехом является высокий уровень эффективности лечения.

В Украине почти треть людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), не знают о своем ВИЧ-положительном статусе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время заседания Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДа.

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"За последние пять лет Украина достигла существенного прогресса на пути ускорения и преодоления СПИДа, прежде всего относительно увеличения количества людей, получающих АРТ (антиретровирусную терапию). 70% тех, кто знают свой ВИЧ-статус и находятся под присмотром. На сегодняшний день почти 123 тысяч наших сограждан получают такое лечение", – сказал он.

По словам вице-премьера, успехом является высокий уровень эффективности лечения.

"И самой большой проблемой, как и раньше, остается медленный процесс по выявлению и привлечению ВИЧ-позитивных лиц в систему медицинской помощи. Почти треть ЛЖВ не знают свой статус, а это, по нашей оценке, около 70 тысяч людей", – заявил Розенко.

Как сообщал УНИАН, в июле в Украине официально зарегистрировано 1 330 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией (без учета данных АР Крым с 2014 года и частей территорий Донецкой и Луганской областей с 2015 года) и 2 067 случаев заболевания туберкулезом.