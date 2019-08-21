Супрун рассказала, хочет ли она остаться на посту

И.о. главы Минздрава ждет 29-го августа (когда соберется новая Рада), чтобы увидеть, что будет дальше.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун готова дальше возглавлять свое министерство, если в новом правительстве будет возможность продолжать реформу системы здравоохранения.

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Об этом она заявила журналистам перед заседанием Кабинета министров, передает "Украинская правда".

В ответ на вопрос, планирует ли она оставаться на посту и велись липереговоры об этом, и.о. главы Минздрава сказала: "Я думаю, что мы все ждем до 29-го (августа) – посмотреть, что будет происходить".

Также Супрун пояснила, осталась бы она на посту: "В зависимости от премьер-министра, в зависимости от того, как будет восприниматься политика трансформация системы здравоохранения. Если бы были такие возможности, чтобы своя команда, поддержка финансовая и политическая, чтобы дальше происходила трансформация – я думаю, что каждый (член нашего правительства) остался бы на своей должности и дальше работал".

Как сообщал УНИАН, в партии "Слуга народа" заявили, что основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения, среди претендентов на должность министра образования и науки - эксперт Сергей Бабак.