В партии "Слуга народа" назвали кандидатов на должности руководителей Минздрава и МОН

Кандидатуры Михаила Радуцкого и Сергея Бабака рассматривают на должности глав этих ведомств.

Основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения, среди претендентов на пост министра образования и науки - эксперт Сергей Бабак, они оба избраны народными депутатами по спискам партии "Слуга народа".

Об этом в интервью LB.ua рассказал председатель штаба политсилы Александр Корниенко.

По его словам, у Радуцкого "точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения".

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Бабак разрабатывает законопроекты в сфере образования и "теоретически" может стать министром, отметил Корниенко.

"Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании", - сказал руководитель штаба о Бабаке.

Он отметил, что глава МОН Лилия Гриневич и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун вряд ли продолжат работу в новом правительстве. Но, подчеркнул Корниенко, "Слуга народа" намерена продолжить реформы.

"Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу НУШ (Новой украинской школы). Что касается здравоохранения, то открутить назад реформу будет трудно, но ее надо тщательно проаудировать, потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной", - добавил руководитель штаба партии.

Как сообщал УНИАН, "Слуга народа" хочет ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов чиновников.