Оборона от паразитов. Как защитить ребенка

Почти каждый человек в своей жизни рано или поздно сталкивается со вшами. Сотни тысяч украинцев ежегодно заражаются ими с такой же легкостью, как, к примеру, подхватывают вирус гриппа. В особой зоне риска – дети. Заражение вшами, именуемое педикулезом, доставляет дискомфорт и требует немедленного вмешательства. Совместно с (ООО «УА «ПРО-ФАРМА»), УНИАН расскажет, откуда берутся вши, как защитить от них ребенка, а в случае заражения, как эффективно вывести насекомых без вреда здоровью, чтобы ни один паразит не помешал детям и их родителям получать удовольствие от летнего отдыха.

Педикулез – это распространенное паразитарное заболевание, вызванное вшами, которое характеризуется зудом от их укусов.

Взрослая человеческая вошь – это маленькое кровососущее насекомое размером до четырех миллиметров, с шестью лапками, серо-коричневого цвета. Существуют три вида этих паразитов:

головные (обитают на голове человека);

лобковые (селятся в волосяном покрове в районе гениталий);

платяные (заводятся в складках одежды, белья, паразитируют на теле человека).

Самая распространенная – головная вошь. Многим мамам знакома картина, когда ребенок возвращается из лагеря, а у него в волосах уже завелись паразиты. Взрослые вши ползают по голове, цепляются за волосы, и ребенок буквально чувствует каждое их передвижение.

Попадая на волосы человека, самка вши откладывает до десяти яиц в день, каждое из которых прикрепляет у самого основания волоса, чуть выше корня. Отложенные яйца вшей называются гнидами. Заметить их довольно сложно, потому что, пока в гниде содержится зародыш, она окрашена в цвет волоса. После того, как насекомое вылупляется, гнида белеет, и ее становится проще увидеть и вычесать.

Питаются вши кровью хозяина. Когда насекомое пресыщается, оно меняет окрас от серо-коричневого до пурпурного, либо красного. При укусе этого паразита, как и при комарином, в кровь человека попадают компоненты слюны насекомого, которые вызывают зуд.

Смешно и грустно: теории о заражении вшами

Существует множество теорий о том, как люди заражаются вшами.

Иногда этих насекомых наделяют сверхспособностями, утверждая, что вши могут буквально перепрыгивать с одной головы на другую. На самом деле, максимум, на который способен этот паразит – быстро переползти с места на место. За минуту одна вошь может проползти дистанцию длиной в 23 сантиметра. Но летать они не умеют. Несмотря на то, что вши относятся к подклассу крылатых насекомых, в ходе эволюции они, как и блохи, утратили свои крылья.

Другим ошибочным суждением является то, что вши могут завестись только в грязных волосах, а вот чистюли, ежедневно совершающие банные процедуры, могут чувствовать себя в безопасности. В реальности же насекомых слабо волнует то, насколько чистой является среда их обитания.

Бытует мнение, что вши есть у всех без исключения людей и активизируются они под влиянием стрессовых ситуаций у хозяина. Но эта теория является скорее домыслом, который так и не нашел научного подтверждения.

Также не стоит винить в заражении педикулезом домашних животных. Ответ врачей и ветеринаров однозначен – в шерсти братьев наших меньших вши не водятся.

Где ребенок может заразиться вшами

Если все описанные выше суждения ошибочны, как человек может заразиться кровососущими паразитами?

На самом деле, все просто. Человек может заразиться вшами в местах массового скопления людей. К примеру, если девушка с длинными распущенными волосами проедет в общественном транспорте в час пик и ее уже можно отнести к группе риска.

Чаще всего вшей домой приносят дети, которые посещают детский сад, или ходят в школу.

Пик эпидемии педикулеза в школах приходится на начало осени, когда дети возвращаются с летних каникул. Вспышки заболевания – обычное явление в детских лагерях, ведь ребенок охотно идет на контакт со сверстниками, а во время игр дети нередко соприкасаются одеждой и головами. Заразиться паразитами можно даже тесно обнявшись, делая селфи, либо групповое фото.

Заразиться вшами можно в гостиницах и поездах, после примерки одежды в секонд-хендах, на рынке. Также небезопасно использовать чужие расчески, либо делиться своей. Не стоит давать другим людям свои заколки и резинки для волос, головные уборы. Заболеть педикулезом можно даже купаясь в бассейне или водоемах – эти паразиты долго держатся на поверхности воды, в ожидании жертвы.

Профилактика педикулеза – не миф

Если вас или вашего ребенка вши все-таки настигли, не стоит этого стыдиться. Существует стереотип, что педикулез – заболевание, свойственное, в основном, малоимущим семьям. Из-за этого нередко зараженные люди умалчивают о проблеме, по цепочке заражая окружающих. Однако молчать неправильно, ведь предупрежден – значит вооружен. А заразиться может любой без исключения человек – любого уровня достатка и культуры. Ведь педикулез до сих пор, как и несколько веков назад, является одним из самых распространенных паразитарных заболеваний на планете.

От вшей не существует прививок, и выработать иммунитет на паразитов нельзя. Но несмотря на масштабы этой проблемы, минимизировать риск заражения возможно. Врачи рекомендуют регулярно и внимательно осматривать голову ребенка, особое внимание уделяя области головы на затылке и за ушами – там паразитов проще обнаружить. Девочкам с длинными волосами советуют заплетать косы или хвосты, мальчикам – делать аккуратные стрижки.

Для дополнительной защиты можно использовать профилактические медицинские препараты. Фармацевты предлагают шампуни, спреи для безопасной профилактики педикулеза. К примеру, спрей для защиты от вшей «Лавинал-Профилактик», как отмечает компания-производитель, создан для отпугивания паразитов, действует в течение 4-8 часов после нанесения, и его можно применять ежедневно как взрослым, так и детям с двух лет. В состав препарата входят эфирные масла гвоздики, лимона и иланг-иланга, и он не содержит синтетических компонентов.

Отставить панику: что не стоит делать родителям

Эффективная профилактика заболевания позволит избежать многих проблем. Ведь заражение педикулезом, помимо неприятных ощущений, причиняет ребенку большой стресс.

«Когда я училась в школе, раз в полгода, а может даже чаще, у всех учеников проверяли головы, чтобы выявить больных на педикулез. Я всегда безумно боялась этих проверок, потому что, если бы у меня выявили вшей, мне было бы безумно стыдно перед одноклассниками. В этом возрасте дети особенно жестоки, и насмешек было бы не избежать. Однажды мама, кстати, нашла у меня вшей. Мне тогда было около шести лет. Помню, как она намучилась: мыла мне голову дегтярным мылом, долго и нудно вычесывала волосы над белой простыней под светом лампы. Волосы у меня были темные, очень длинные, волнистые – представляю, как было трудно», – делится своими детскими воспоминаниями 25-летняя житомирянка Анастасия.

Если же защитные меры не помогли, и ребенок принес домой колонию паразитов, – без паники! От педикулеза еще никто не умирал. Сама по себе головная вошь не представляет опасности и, в подавляющем большинстве случаев, не является переносчиком заболеваний. Но реагировать нужно быстро. Если педикулез запустить, ребенок будет расчесывать зудящие от укусов вшей места, и в образовавшиеся ранки сможет попасть инфекция. Также в запущенных случаях не исключено развитие экземы, дерматита, аллергии. Поэтому при малейших подозрениях на педикулез необходимо действовать.

Педикулез и народная медицина: бессильная и опасная

Главное правило при заражении педикулезом – не прибегать к народным методам, которые нередко противоречат здравому смыслу. Они неэффективны и, более того, могут причинить здоровью ребенка еще больше вреда, нежели сами вши.

Один из самых популярных дедовских методов лечения – выведение вшей с помощью керосина. Так, народные целители рекомендуют нанести на голову керосин, который может стать причиной ожогов. Стоит иметь в виду, что керосин – токсичное вещество, обладающее горючими свойствами. Потому использование его опасно для здоровья.

Следующий, чуть более гуманный, но такой же неэффективный метод – обработка кожи головы и волос скипидарной мазью. В реальности нанесение этого зловонного препарата на расчесанную кожу головы не вызовет ничего, кроме выраженного раздражения и болевых ощущений.

Другие любители народных методов лечения рекомендуют смазывать зону роста волос смесью из уксуса с солью. Эффективность этого средства сравнима с предыдущими. А если по незнанию уксус заменить уксусной эссенцией, главной проблемой зараженного станут уже не вши, а серьезные ожоги кожи головы.

Еще один оригинальный способ доставить себе острые ощущения во время лечения педикулеза – делать получасовые компрессы из водки или медицинского спирта. Чудесная возможность обжечь кожу головы и ухудшить состояние волос.

Нередко народные целители рекомендуют использовать для лечения от вшей продукты питания: майонез, кислые соки лимона, или клюквы. К желаемому результату такие кулинарные изыски на волосах также не приводят.

Эффективный и при этом безопасный способ борьбы с педикулезом – использование препаратов на растительной основе. В отличие от народных средств, их использование не навредит здоровью ребенка. А в лечении педикулеза у детей именно этот фактор должен быть решающим – кожа головы ребенка должна быть в безопасности.

Как бороться со вшами: 2 основных метода

Существует два основных метода борьбы со вшами.

Первый – механический. Его суть заключается в вычесывании вшей и гнид густым гребнем. Этот метод абсолютно безопасен, но эффективным он будет только в случае незначительного поражения: если на голове ребенка будет до десяти особей вшей или гнид. Вывести паразитов механически можно, если родитель решит остричь ребенка наголо. Но на такой радикальный шаг решаются немногие родители, особенно если заразилась девочка.

Другой способ борьбы с насекомыми – использование средств, которые содержат инсектициды. Он заключается в воздействии на насекомых ядами в виде шампуней, спреев. Этот метод долгое время считался наиболее эффективным. Но выяснилось, что насекомые могут вырабатывать резистентность к воздействию ядов, потому при многократном применении эффективность этих средств будет снижаться. Не стоит забывать: если речь идет о лечении маленького ребенка, использование ядов небезопасно, может вызывать аллергию и несет риск для здоровья.

При этом, если вы обнаружили вшей у ребенка, лечиться нужно всей семьей – на ранней стадии диагностировать педикулез сложно. Во время прохождения курса терапии, необходимо постирать всю одежду, игрушки, стерилизовать расчески и головные уборы. Ворсистую мебель и ковры можно пропылесосить и прогладить утюгом, или обдать горячим паром.

Надежное средство от педикулеза

Выбирая средство от педикулеза для своего ребенка, родителям важно быстро и эффективно вылечить болезнь, но и не навредить, поэтому лучше подбирать средство на растительной основе. Таким средством, является спрей против вшей «Лавинал».

В его состав входят эфирные масла, которые блокируют дыхательную систему вшей. Благодаря этому паразиты погибают в течение 30 минут с момента нанесения средства. Также, эфирные масла снимают воспаление, зуд и успокаивают кожу головы.

Помимо действующего препарата – спрея – в комплект входит также гребень для вычесывания вшей и полиэтиленовая шапочка для удобства применения. С помощью гребешка необходимо вычесать вшей и гнид для предотвращения повторного заражения.

Необходимо помнить, что педикулез – это болезнь. В Украине до сих пор много людей считают это чем-то постыдным и стараются сразиться с кровососущими в одиночку, не привлекая к себе лишнего внимания. Но даже в таком случае, главное – не прибегать к неэффективной и давно дискредитировавшей себя народной медицине, а использовать надежные и безопасные средства на растительной основе, которые можно легко приобрести в любой аптеке.

Будьте здоровы и пусть мелкие неприятности не омрачают настроение вам и вашим детям!

Надежда Бурбела