цей матеріал доступний українською

Украину накроет мощная магнитная буря

11:06, 13 августа 2019
Страна
627 0
1 сентября ожидается магнитная буря

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы.

Читайте такжеСегодня Землю накроет новая магнитная буря: кому грозит и как уберечься

Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов. Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных.

Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе. Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Соблюдайте меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд. Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #магнитная буря на Земле#магнитная буря