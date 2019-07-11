В Херсоне роженицы установили необычный рекорд (видео)
13:01, 11 июля 2019Страна
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Четыре пары малышей в течение суток – такого в больнице вспомнить не могут.
Медики признаются, что эти сутки не забудут никогда / Скриншот
В Херсоне одновременно в одном роддоме родились сразу четыре двойни. На свет появились шесть девочек и два мальчика.
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Врачи и мамы были очень удивлены, ведь одновременные роды не были запланированы, передает ТСН.
А чтобы сразу родилось столько двойняшек в городе – в архивах больницы, которой уже 105 лет, не нашли.
Медики признаются, что эти сутки не забудут никогда – с каждой следующей роженицей удивлялись все больше и больше. Когда же взглянули на карты рожениц, глазам не поверили – оказывается, всем четырем мамам 31 год. Также всем пришлось делать кесарево сечение.
Ранее в роддоме больницы им. Мечникова в Днепре произошло невероятное: женщина-"бабочка" родила здорового ребенка.
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