В Херсоне роженицы установили необычный рекорд (видео)

Четыре пары малышей в течение суток – такого в больнице вспомнить не могут.

В Херсоне одновременно в одном роддоме родились сразу четыре двойни. На свет появились шесть девочек и два мальчика.

Читайте такжеВ Днепре медики борются за жизнь беременной школьницы

Врачи и мамы были очень удивлены, ведь одновременные роды не были запланированы, передает ТСН.

А чтобы сразу родилось столько двойняшек в городе – в архивах больницы, которой уже 105 лет, не нашли.

Медики признаются, что эти сутки не забудут никогда – с каждой следующей роженицей удивлялись все больше и больше. Когда же взглянули на карты рожениц, глазам не поверили – оказывается, всем четырем мамам 31 год. Также всем пришлось делать кесарево сечение.

Ранее в роддоме больницы им. Мечникова в Днепре произошло невероятное: женщина-"бабочка" родила здорового ребенка.