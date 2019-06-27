Что делать, если укусила змея: советы Супрун

Из-за осложнений после укуса змеи наиболее опасными являются гангрена и сепсис.

Укусы змей несут серьезную угрозу здоровью и иногда жизни человека. И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook объяснила, как действовать в случае, когда укусила змея.

По ее словам, яд гадюки имеет геморрагическое действие, то есть действует на сердечно-сосудистую систему и свертываемость крови. Она состоит из виперотоксина и ряда ферментов, разрушающих подкожную соединительную ткань, капилляры и вызывающих свертывание крови. В результате сильно падает давление, образуются тромбы, может быть кардиотоксичный эффект.

Змеиный яд в организме человека распространяется по лимфатической системе или по кровотоку. В последнем случае возникает тяжелая интоксикация. Уничтожение яда в организме происходит через желудочно-кишечный тракт, железы внутренней секреции и почки.

Ход отравления от укуса змеи зависит от нескольких обстоятельств:

1) куда укусила змея — наиболее опасными являются укусы в голову и шею. Менее опасными являются укусы в конечности, но они и наиболее вероятные;

2) какая температура воздуха — чем она выше, тем интенсивнее развивается клиника отравления.

Супрун объяснила, что в первые 30-90 минут после укуса начинается мгновенное свертывание крови (гиперкоагуляция) и появление микротромбов. Впоследствии наступает гипокоагуляция и риск кровотечений в желудочно-кишечном тракте или из носа. Период полувыведения яда составляет 6-12 часов.

Из осложнений наиболее опасными является гангрена и сепсис. В отдаленном периоде могут наблюдаться слущивание эпителия кожи, атрофия мышц, нарушения контроля работы мышц. Это выглядит как "усыхание".

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Что делать, если укусила змея:

Нужно как можно быстрее попасть в больницу и получить профессиональную помощь. Ведь укусы опасны именно осложнениями, которые могут после них возникнуть. Если транспортировка до больницы занимает много времени, стоит предоставить домедицинскую помощь пострадавшему.

Что делать:

▪ Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.

▪ Переместите человека в удобное положение и следите, чтобы он меньше двигался.

▪ Освободите место укуса от любого сжатия (от обуви, одежды или украшений). Особенно при быстром нарастании отека.

▪ Во время транспортировки желательно зафиксировать конечность в приподнятом положении — с помощью шины или подручных средств.

▪ Место укуса нужно обработать антисептическим раствором. Для этого на рану накладывается циркулярная повязка, слегка сдавливает конечность. С помощью нее можно предотвратить загрязнение раны и уменьшить скорость распространения яда по лимфатическим сосудам.

▪ Если у пострадавшего есть тревога — следует его/ее успокоить или дать успокаивающие средства.

Чего не стоит делать при укусе змеи:

▪ Не пытайтесь обрабатывать рану дополнительно.

▪ Не припекайте рану и не прикладывайте лед.

▪ Не накладывайте жгут. Это противопоказано из-за многочисленных осложнений при его применении.

▪ Не высасывайте яд. Эффективность этой процедуры весьма сомнительна. В частности ограничена во времени — это нужно делать не позже чем за 5-7 минут с момента укуса. При этом у человека, который предоставляет подобную помощь не должно быть повреждений (ран, язв) в ротовой полости.

▪ Не употребляйте алкоголь или кофеин.

▪ Не пытайтесь поймать или убить змею. Попробуйте запомнить его цвет и форму — это может помочь в лечении.