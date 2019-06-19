На Луганщине после купания на озере госпитализированы 22 детей

Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства и причины заболевания.

В Луганской области полиция выясняет обстоятельства и причины попадания в инфекционное отделение 22 детей.

Пресс-служба полиции Луганской области на своей странице в Facebook сообщила, что во вторник, 18 июня, в 21.56 в инфекционное отделение госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей.

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По предварительным данным, все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное.

Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства и причины заболевания. В настоящее время все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Позже пресс-служба ГСЧС сообщила, что количество госпитализированных увеличилось до 27.

"В течение 17-18 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 27 человек (из них 22 ребенка), которые 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г. Рубежное", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области количество госпитализированных в результате отравления в кафе «Озон» в г. Каменка-Бугская выросло до 23 человек.