Нет денег – нет лечения: в ИС рассказали об ужасной ситуации с медициной на оккупированной Луганщине

В случае отсутствия возможностей купить лекарства бригада "скорой помощи" отказывает в предоставлении медицинских услуг.

Во многих медицинских учреждениях оккупированных районов Луганской области – критическая ситуация с медицинским персоналом и существенно снизился запас медикаментов.

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Как сообщает группа «Информационный сопротивление», в медучреждениях оккупированной части Луганской области существенно ухудшились качество и уровень обслуживания местного населения.

Больше всего нехватка персонала и лекарств повлияла на комплектование машин скорой помощи лекарствами и медицинскими специалистами (вместо квалифицированных кадров на вызовы выезжают фельдшеры и медицинские работники среднего звена).

"При диагностировании любой болезни бригада составляет перечень препаратов, которые необходимо приобрести пациентам или их родственникам в аптеках для продолжения лечения. В случае отсутствия возможностей купить лекарство бригада отказывает в предоставлении медицинских услуг", - говорится в сообщении.