Доктор Комаровский рассказал о заболевании кожи, которое практически невозможно вылечить (видео)

Контагиозный моллюск — вирусная инфекция, вызываемая одним из вирусов группы оспы.

Доктор Комаровский ответил на вопросы родителей о том, стоит ли ребенку с контагиозным моллюском посещать бассейн и не заразно ли это для других детей.

Как он рассказал на своей странице в Instagram, контагиозный моллюск представляет собой вирусную инфекцию кожи, которая встречается минимум у 10% детей. Педиатр заявляет, что вылечить эту болезнь практически невозможно.

Читайте такжеДоктор Комаровский рассказал, какие лекарства нельзя покупать

"Есть некоторые дорогие мази, иногда их используют, тем не менее, контагиозный моллюск - прогностически очень благоприятная инфекция. Организм в течение 1-2 лет вырабатывает иммунитет, и эти прыщи сами по себе исчезают", - говорит Комаровский и добавляет, что дополнительного лечения инфекция не требует.

По словам доктора, заражение контагиозным моллюском в бассейне теоретически возможно, но научные исследования это не подтверждают. Но при этом необходимо следить за тем, чтобы ребенок пользовался индивидуальными средствами гигиены, а предметы общего пользования, с которыми он контактирует, необходимо дезинфицировать.

Контагиозный моллюск — вирусная инфекция, вызываемая одним из вирусов группы оспы, которая поражает кожу и иногда слизистые оболочки. Наиболее часто она возникает у детей в возрасте от одного до десяти лет.