В Днепр санавиацией доставили бойца с тяжелым ранением глаз
15:45, 03 июня 2019Страна
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Военный находится в тяжелом состоянии. Сегодня его прооперируют.
Врачи спасают зрение молодому бойцу с Донбасса \ newsru.co.il
В Днепре спасают зрение 20-летнему бойцу с осколочным ранением глаз, которое он получил на Донбассе.
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Информацию об этом радио Свобода подтвердили в областной офтальмологической больнице. По данным медучреждения, боец в тяжелом состоянии. Сегодня его прооперируют.
Как сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа, 20-летний боец был доставлен в Днепр накануне, 2 июня, вертолетом с осколочными ранениями глаз,он уже перенес одну операцию.
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