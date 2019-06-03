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В Днепр санавиацией доставили бойца с тяжелым ранением глаз

15:45, 03 июня 2019
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Врачи спасают зрение молодому бойцу с Донбасса \ newsru.co.il

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Информацию об этом радио Свобода подтвердили в областной офтальмологической больнице. По данным медучреждения, боец в тяжелом состоянии. Сегодня его прооперируют.

Как сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа, 20-летний боец был доставлен в Днепр накануне, 2 июня, вертолетом с осколочными ранениями глаз,он уже перенес одну операцию.

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Теги: #Днепр#боецпогода в Днепре