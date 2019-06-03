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"Яд в небольшом количестве": эксперт назвала допустимую норму алкоголя во время диеты

02:37, 03 июня 2019
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом рассказала диетолог Анна Галицина, передает «Обозреватель». При этом, по словам эксперта, алкоголь в небольшом количестве может быть полезным для организма.

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"В любом случае, алкоголь – это интоксикация, отравление организма. Яд в небольшом количестве может быть полезным, в большом количестве он вредит и убивает нас. Соответственно, если выпитая за обедом рюмочка коньяка для взрослого человека расширит ему сосуды, и он почувствует себя лучше, то почему бы и нет – это небольшая тренировка сосудистой системы. Это мы можем себе позволить", – отметила Галицына.

"С точки зрения диетологии, если человек следит за своими формами, крепкий алкоголь я ему не могу рекомендовать. Бокал сухого вина – это вполне допустимо", – рассказала она.

Как отметила диетолог, алкоголь всегда вызывает аппетит: "Если вы способны справиться со своими порывами повышения аппетита, если не будете злоупотреблять закуской... Закусывать все же стоит, сухое вино повышает уровень кислотности в желудке. Но в умеренном количестве все полезно и приемлемо".

Галицина также выразила мнение, что в Украине уровень употребления алкоголя идет на спад и люди стали более внимательны к своему здоровью.

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Теги: #алкоголь#диета