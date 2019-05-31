Health management: как прогрессивные компании заботятся о здоровье сотрудников

Забота о здоровье сотрудников сегодня — это необходимость, если в компании хотят, чтобы они работали долго и продуктивно. Менеджмент прогрессивных компаний понимает, что необходимая забота о здоровье персонала — это не только помощь в экстренных случаях, это комплекс ежедневных мероприятий, который все чаще принято называть Health Management.

«Невозможно заботиться о клиентах — а это то, что мы требуем от наших сотрудников — если ты не чувствуешь заботу по отношению к себе. Для нас забота о сотрудниках — это то, что мы хотим, чтобы они переносили на наших клиентов, — рассказывает операционный директор медицинской компании Into-Sana Дмитрий Луфер. — Когда мы говорим о настоящей заботе, мы должны понимать, насколько здоровье сотрудника важно для эффективной работы. Мы должны не «выжимать» все, а стремиться сохранить у сотрудника состояние работоспособности и удовлетворенности своей работой».

В поддержку концепции Health Management медицинская компания Into-Sana совместно с группой компаний The Owners организовала серию панельных дискуссий, где собственники компаний, топ-менеджеры, руководители направлений, HR, КСО-менеджеры, happiness-менеджеры вместе с экспертами обсуждают возможности и решения для ежедневного управления здоровьем и формирования здоровой корпоративной культуры.

«Многим компаниям сегодня важно не только сделать для сотрудников комфортный офис, а и заботиться об их самочувствии, их стиле жизни, подходе к здоровью, Важно воспитать культуру управления здоровьем — не просто ходить в спортзал и бегать марафоны, а делать это системно и понятно», — объясняет Вита Кравчук, соосновательница The Owners.

Например, в компании Into-Sana действует специальная система корпоративного страхования для сотрудников и их родственников. Ведь сотрудник, не пользующийся услугами бизнеса, в котором работает, не может искренне отзываться о нем хорошо. Но это только то, что лежит на поверхности. Забота о здоровье начинается с самых простых вещей, таких, как, например, возможность дать сотрудникам время полноценно болеть, отдыхать, быть с детьми. Это база, фундамент, на котором строится длительное и плодотворное сотрудничество.

«О разных категориях персонала мы заботимся по-разному, — добавляет Дмитрий Луфер. — Мы учим людей, как не выгорать, приглашаем спикеров. Проводим тренинги, объясняем, что врач — это все-таки социальная роль. И когда человек выходит с работы, нужно прекращать ее играть. Врачи часто сталкиваются со страданием. Ведь люди, которые болеют — страдают. И, что еще хуже, чтобы лечить, врач тоже должен причинить страдание. Тут очень важны две вещи: врач не должен делать это страдание частью себя — иначе он не сможет оперировать, но в то же время не должен быть равнодушным — иначе он будет делать свою работу плохо. Мы учим находить баланс».

На ближайших дискуссиях будут рассмотрены еще несколько тем, важных для формирования современной корпоративной культуры. Анонсы предстоящих мероприятий будут размещены на странице Into-Sana в Facebook: https://www.facebook.com/intosana/.