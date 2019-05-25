Супрун дала советы, как сохранить щитовидную железу здоровой

Прежде всего, нужно в достаточном количестве потреблять йод с пищей.

По случаю Всемирного Дня щитовидной железы в субботу, 25 мая, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, почему так важно следить за здоровьем этого органа и что нужно делать, чтобы со щитовидной железой все было хорошо.

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Соответствующие объяснения обнародованы на странице Супрун в Facebook. "Щитовидная железа производит гормоны тироксин и трийодтиронин, которые участвуют в регуляции ряда биохимических процессов, в том числе - адаптации интенсивности обмена веществ к потребностям тела в данный момент", - отметила Супрун.

Она уточнила, что гормоны щитовидной железы действуют на все клетки тела, и влияют на такие процессы:

интенсивность обмена веществ и поглощения в кишечнике

адаптация к температуре окружающей среды

поглощение липопротеинов клетками (то есть от них зависит и уровень холестерина)

работа сердца и периферических сосудов

рост и формирование скелета и мышц (вместе с соматотропином)

улучшают поглощение кислорода тканями

инициируют распад жиров и углеводов

определяют интеллектуальное развитие детей и эмоциональную стабильность взрослых.

"Тироксин и трийодтиронин содержат йод, поэтому мы должны достаточно потреблять его с пищей. Если йода не хватает, щитовидная железа увеличивается, но не может выработать достаточное количество гормонов", - написала Супрун.

Недостаток тиреоидных гормонов (гипотиреоз) приводит к ряду симптомов:

слабость

набор веса или проблемы с его сбросом

сухие жесткие волосы или потеря волос

непереносимость холода

боль в мышцах

депрессивное состояние и раздражительность

нарушения менструального цикла или потеря либидо

запоры

повышение уровня холестерина

рак щитовидной железы

у детей - задержка умственного развития (кретинизм).

"В то же время, в организме может быть избыток йода и тиреоидных гормонов. Избыток тироксина может возникать в результате воспаления железы, или если появляются собственные антитела к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ). ТТГ - это гормон гипофиза, и именно его уровень определяет, сколько тироксина следует выделить щитовидной железе. Антитела имитируют действие гормона, поэтому железа образует лишнее", - говорит Супрун.

По ее словам, прием йода может привести к чрезмерному образованию гормонов. ВОЗ считает безопасной дозу йода в 1 000 мкг (1 мг) в сутки. В щитовидной железе может запасаться до 16 мг йода.

Симптомы гипертиреоза такие:

нервозность и раздражительность

непереносимость жары и потливость

дрожь, потеря веса или неспособность его набрать

повышенная активность кишечника

отечность щитовидной железы

тахикардия (частое сердцебиение)

тонкая, хрупкая и влажная кожа и неравномерный рост волос

нарушения сна.

В Украине нехватка гормонов щитовидной железы случается чаще, чем избыток. К примеру, дневная норма йода составляет 150-300 мкг. В то же время, большинство жителей Украины потребляют лишь 40-80 мкг. Наибольшую нехватку ощущают в Черниговской области и на западной Украине.

Согласно Global Iodine Nutrition Scorecard, в Украине 382 000 детей (80%) ежегодно рождаются с риском расстройств вследствие йододефицита и развиваются без потребления необходимого количества йода с пищей.

Есть аутоиммунные болезни щитовидной железы: болезнь Грейвса, болезнь Хашимото, узловой зоб. Их могут вызывать избыток йода, вирусные инфекции (ВИЧ, герпес, краснуха, эпидемический паротит), радиация и курение.

Что делать, чтобы избежать заболеваний щитовидной железы?

Замените обычную соль на йодированную и добавляйте ее в уже приготовленные блюда, чтобы йод не испарялся из-за нагрева. Ведь сознательно ежедневно контролировать потребление дневной нормы йода сложно. Украина является одной из немногих стран, которые не имеют закона об обязательном йодировании соли. В более 140 странах мира это действенный метод борьбы с йододефицитом.

Природные источники йода – морепродукты, особенно морская капуста. Ни один другой продукт не содержит столько йода. Белая рыба, овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, спаржа, зеленый лук, щавель и шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы и хурма), яйца, говядина и грецкие орехи также пригодятся в борьбе с йододефицитом.

Беременным и молодым матерям стоит принимать добавки йода. Суточную норму йода должен определить врач. Детей от года или тех, кто уже на прикорме, кормите едой, приготовленной с использованием йодированной соли.

"Проверяйте уровень тиреотропного гормона и посещайте эндокринолога. Это поможет вовремя обнаружить нехватку гормонов и при необходимости скорректировать рацион", - подытожила Супрун.