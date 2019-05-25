Супрун дала советы, как сохранить щитовидную железу здоровой
По случаю Всемирного Дня щитовидной железы в субботу, 25 мая, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, почему так важно следить за здоровьем этого органа и что нужно делать, чтобы со щитовидной железой все было хорошо.
Читайте также"Торговля воздухом": Супрун назвала недейственными кислородные коктейли
Соответствующие объяснения обнародованы на странице Супрун в Facebook. "Щитовидная железа производит гормоны тироксин и трийодтиронин, которые участвуют в регуляции ряда биохимических процессов, в том числе - адаптации интенсивности обмена веществ к потребностям тела в данный момент", - отметила Супрун.
Она уточнила, что гормоны щитовидной железы действуют на все клетки тела, и влияют на такие процессы:
интенсивность обмена веществ и поглощения в кишечнике
адаптация к температуре окружающей среды
поглощение липопротеинов клетками (то есть от них зависит и уровень холестерина)
работа сердца и периферических сосудов
рост и формирование скелета и мышц (вместе с соматотропином)
улучшают поглощение кислорода тканями
инициируют распад жиров и углеводов
определяют интеллектуальное развитие детей и эмоциональную стабильность взрослых.
"Тироксин и трийодтиронин содержат йод, поэтому мы должны достаточно потреблять его с пищей. Если йода не хватает, щитовидная железа увеличивается, но не может выработать достаточное количество гормонов", - написала Супрун.
Недостаток тиреоидных гормонов (гипотиреоз) приводит к ряду симптомов:
слабость
набор веса или проблемы с его сбросом
сухие жесткие волосы или потеря волос
непереносимость холода
боль в мышцах
депрессивное состояние и раздражительность
нарушения менструального цикла или потеря либидо
запоры
повышение уровня холестерина
рак щитовидной железы
у детей - задержка умственного развития (кретинизм).
"В то же время, в организме может быть избыток йода и тиреоидных гормонов. Избыток тироксина может возникать в результате воспаления железы, или если появляются собственные антитела к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ). ТТГ - это гормон гипофиза, и именно его уровень определяет, сколько тироксина следует выделить щитовидной железе. Антитела имитируют действие гормона, поэтому железа образует лишнее", - говорит Супрун.
По ее словам, прием йода может привести к чрезмерному образованию гормонов. ВОЗ считает безопасной дозу йода в 1 000 мкг (1 мг) в сутки. В щитовидной железе может запасаться до 16 мг йода.
Симптомы гипертиреоза такие:
нервозность и раздражительность
непереносимость жары и потливость
дрожь, потеря веса или неспособность его набрать
повышенная активность кишечника
отечность щитовидной железы
тахикардия (частое сердцебиение)
тонкая, хрупкая и влажная кожа и неравномерный рост волос
нарушения сна.
В Украине нехватка гормонов щитовидной железы случается чаще, чем избыток. К примеру, дневная норма йода составляет 150-300 мкг. В то же время, большинство жителей Украины потребляют лишь 40-80 мкг. Наибольшую нехватку ощущают в Черниговской области и на западной Украине.
Согласно Global Iodine Nutrition Scorecard, в Украине 382 000 детей (80%) ежегодно рождаются с риском расстройств вследствие йододефицита и развиваются без потребления необходимого количества йода с пищей.
Есть аутоиммунные болезни щитовидной железы: болезнь Грейвса, болезнь Хашимото, узловой зоб. Их могут вызывать избыток йода, вирусные инфекции (ВИЧ, герпес, краснуха, эпидемический паротит), радиация и курение.
Что делать, чтобы избежать заболеваний щитовидной железы?
Замените обычную соль на йодированную и добавляйте ее в уже приготовленные блюда, чтобы йод не испарялся из-за нагрева. Ведь сознательно ежедневно контролировать потребление дневной нормы йода сложно. Украина является одной из немногих стран, которые не имеют закона об обязательном йодировании соли. В более 140 странах мира это действенный метод борьбы с йододефицитом.
Природные источники йода – морепродукты, особенно морская капуста. Ни один другой продукт не содержит столько йода. Белая рыба, овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, спаржа, зеленый лук, щавель и шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы и хурма), яйца, говядина и грецкие орехи также пригодятся в борьбе с йододефицитом.
Беременным и молодым матерям стоит принимать добавки йода. Суточную норму йода должен определить врач. Детей от года или тех, кто уже на прикорме, кормите едой, приготовленной с использованием йодированной соли.
"Проверяйте уровень тиреотропного гормона и посещайте эндокринолога. Это поможет вовремя обнаружить нехватку гормонов и при необходимости скорректировать рацион", - подытожила Супрун.