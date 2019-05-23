Доктор Комаровский объяснил, с какого возраста детям можно играть на планшете

Есть стандартное правило, которое родителям безумно сложно соблюдать, — не более двух часов экранного времени в сутки, отметил доктор.

Сейчас есть компьютерные игры даже для годовалых малышей. Поэтому доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, с какого возраста можно играть на планшете.

"Если ребенок использует гаджеты до того, как начинает познавать основы устройства жизни, скорее всего, это может влиять на психику, нарушать координацию движений, приводить к травматизму и так далее", - подчеркнул он на своей странице в Instagram.

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Также врач указал на другой момент: когда нужно бегать, прыгать, скакать, в результате чего формируется двигательная система, растут легкие, сердце, а сосуды учатся адаптироваться к постоянно меняющейся физической активности, человеческий детеныш сидит и смотрит на мерцающий экран.

"К чему это приведет, не знает никто. Вы и ваши дети — заложники грандиозного эксперимента", - подчеркнул Комаровский.

Как врач он категорически против компьютерных игр до двухлетнего возраста. Далее есть стандартное правило, которое родителям безумно сложно соблюдать, — не более двух часов экранного времени в сутки, отметил доктор.

"Помните: мама как развивающая игра намного полезнее. Папа, который вместе с ребенком строит из кубиков домик, в тысячу раз круче, чем любой гаджет. Но папе легче уткнуть годовалого ребенка в мультики, а самому отдыхать. Это неправильно. В конце концов, вы же добровольно сделали детей, теперь давайте занимайтесь ими", - подытожил врач.

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