В Украине запретили популярный препарат от вздутия
15:21, 22 мая 2019Страна
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Под запрет попала одна серия препарата "Эспумизан".
Названа причина запрета одной серии препарата / фото likar.info
Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на одну серию препарата "Эспумизан".
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Речь идет об "Эспумизане" L, каплях оральных, эмульсии, 40 мг/мл, по 30 мл во флаконе с капельницей вставкой и пробкой; по 1 флакону в картонной коробке серии 82039. Производитель препарата - Берлин-Хеми АГ, Германия.
Отмечается, что препарат запретили из-за наличия в образцах указанной серии лекарственного средства белых включений.
Эспумизан - лекарственный препарат, который применяется для уменьшения метеоризма (избыточного накопления газов в кишечнике).
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