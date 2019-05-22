В Украине запретили популярный препарат от вздутия

Под запрет попала одна серия препарата "Эспумизан".

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на одну серию препарата "Эспумизан".

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Речь идет об "Эспумизане" L, каплях оральных, эмульсии, 40 мг/мл, по 30 мл во флаконе с капельницей вставкой и пробкой; по 1 флакону в картонной коробке серии 82039. Производитель препарата - Берлин-Хеми АГ, Германия.

Отмечается, что препарат запретили из-за наличия в образцах указанной серии лекарственного средства белых включений.

Эспумизан - лекарственный препарат, который применяется для уменьшения метеоризма (избыточного накопления газов в кишечнике).