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В Украине запретили популярный препарат от вздутия

15:21, 22 мая 2019
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Названа причина запрета одной серии препарата / фото likar.info

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Речь идет об "Эспумизане" L, каплях оральных, эмульсии, 40 мг/мл, по 30 мл во флаконе с капельницей вставкой и пробкой; по 1 флакону в картонной коробке серии 82039. Производитель препарата - Берлин-Хеми АГ, Германия.

Отмечается, что препарат запретили из-за наличия в образцах указанной серии лекарственного средства белых включений. 

Эспумизан - лекарственный препарат, который применяется для уменьшения метеоризма (избыточного накопления газов в кишечнике). 

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Теги: #Украина#запрет#лекарства