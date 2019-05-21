Эксперт объяснил, нужно ли есть суп каждый день

В советские времена людям внушили, что суп нужно есть каждый день, чтобы быть здоровым, отметил эксперт.

Кулинарный эксперт, шеф-повар, ведущий телепроекта "Енеїда" Евгений Клопотенко прокомментировал заявление и.о. главы украинского Минздрава Ульяны Супрун о том, что полный отказ от употребления в пищу супов не будет иметь никаких вредных для здоровья результатов.

"Я понимаю, когда человек любит вкус супа, но ведь большинство людей свято верит в то, что это – полезно. Однако суп – это почти как чай. Вот возьмите чай, добавьте ложку сливочного масла и немного желатина – это будет тот же суп", – рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

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Он напомнил, что в советские времена людям внушили, что суп нужно есть каждый день, чтобы быть здоровым. Но суп – это не более чем большое количество жира, желатина и клетчатки. Овощи в супе, как правило, перевариваются, все полезные вещества из них вывариваются. Как известно, все, что проходит термообработку, теряет витамины – остаются лишь жиры, белки и углеводы, добавил кулинар.

"Если вы съедите тарелку супа и хлеб с маслом, вы очень быстро насытитесь – дальше вы можете идти и вкалывать на заводе. Это и есть управление массами через еду: максимально насыщенная еда – и человек идет работать, то есть при минимуме затрат максимальная эффективность для государства. Два-три поколения – и идея о том, что суп нужно есть каждый день, укоренилась в головах. Это как оливье, без которого нельзя обойтись на праздник", – отметил Клопотенко.

"Если вы едите супы, потому что вам нравится их вкус, при этом понимаете, какова их реальная польза – это прекрасно. Я принимаю такую позицию. Но ведь масса людей слепо следует традиции есть супы, потому что убеждены, что это способствует их здоровью, потому что когда-то им сказали, что благодаря супам они будут чувствовать себя лучше… Попейте чаю, это будет то же самое", – рекомендует эксперт.

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