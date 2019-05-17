В Украине запретили популярное обезболивающее

Препарат применяют для симптоматического лечения разнообразного спектра острой боли.

В Украине запретили две серии препарата "Нимесил", который применяют как обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство.

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В частности, речь идет о гранулах для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах серий 84857, 83413. Об этом говорится в постановлении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроле за наркотиками.

Запрет установили из-за того, что препарат произведен для лабораторий ГИДОТТИ С.п.А., Италия, с маркировкой на польском языке.

Справка. Нимесил – это нестероидный противовоспалительный препарат из разряда сульфонамидов. Применяется как эффективное обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство, действия которого направлены на удержание фермента циклооксигеназы, который отвечает за образование простагландинов.

Ранее Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Метонат".