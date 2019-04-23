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Доктор Комаровский объяснил, почему детей нельзя мыть мылом (видео)

14:29, 23 апреля 2019
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Врач не советует мыть ребенка мылом / фото pixabay.com

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Мыло разрушает факторы, которые удерживают в коже влагу, и из-за этого кожа легко пересыхает. Об этом Комаровский рассказал в ролике, опубликованном в Instagram.

По словам эксперта, для ухода за детьми используются современные мягкие моющие средства, которые имеют нейтральный или слегка кислый pH.

"Вопрос — почему часто нельзя мыть ребенка мылом? Прежде всего хотел бы сказать, что и редко тоже не надо. Почему? Прежде всего, надо учитывать особенности детской кожи. Кожа ребенка имеет нейтральный или слегка кислый pH, естественно, этот pH нейтрализуется мылом, которое имеет щелочную природу", - отметил Комаровский.

Ранее доктор Комаровский предупреждал, что применение аспирина в детском возрасте может привести к тяжелым последствиям.

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Теги: #дети#врач#доктор Комаровский