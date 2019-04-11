Что мешает похудеть: диетолог раскрыла причину
Планы правильно питаться и похудеть часто срываются из-за недостатка времени и халатности при выборе еды.
Об этом на своей странице в Instagram пишет диетолог Светлана Фус. Она отмечает, что некоторым мешает похудеть то, что они не успели купить продукты, либо же им не хватило сил после тяжелого трудового дня придумать что-нибудь полезное.
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В такие моменты в ход идет еда, оставленная в холодильнике. Чаще всего, это то, что можно быстро приготовить: сосиски, пельмени, колбаса, кетчуп, майонез, консервы.
"Все начинается с холодильника: будет ли он помощником на пути к здоровому питанию, в борьбе за красивую фигуру. Поэтому важно помнить, что 80% успеха напрямую зависит от питания", – подчеркнула диетолог.
Потому нужно заранее заботиться о том, что закупить в холодильник для правильного питания. Ведь именно неправильная еда в первую очередь мешает похудеть.
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