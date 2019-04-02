В Николаеве срочно закрывают областную детскую инфекционную больницу, детей эвакуируют

В марте этого года в здании детской инфекционной больницы были зафиксированы трещины и началось фактически разрушение здания.

Николаевскую областную детскую инфекционную больницу в экстренном порядке закрывают из-за разрушения здания больницы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня, 2 апреля, на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Николаевской облгосадминистрации.

Как выяснилось, сегодня к руководству ОГА обратился начальник областного департамента здравоохранения Павел Георгиев и сообщил о том, что в марте этого года в здании детской инфекционной больницы были зафиксированы трещины и началось фактически разрушение здания. По предварительным выводам, причиной разрушения стало изменение уровня грунтовых вод.

«Техническое состояние здания и на 2017, и на 2018 год был в целом удовлетворительным. Никаких аварийных ситуаций на время проведения работ не наблюдалось. В марте этого года началось разрушение, в связи с чем департамент здравоохранения заключил соглашение относительно технического обследования несущих конструкций. По итогам обследования, экспертами было принято решение, что здание имеет третью категорию годности к эксплуатации. Это означает, что эксплуатация возможна, но не в полном объеме. Однако, учитывая то, что разрушение продолжается, по поручению председателя ОГА мы сегодня собрали внеочередную комиссию. Мы предлагаем, чтобы исключить возможность чрезвычайной ситуации, срочно освободить помещение, ограничить доступ людей, взять под охрану здание», - прокомментировал ситуацию заместитель председателя ОГА Валентин Гайдаржи.

Больница находится в двухэтажном здании и рассчитана на 100 койко-мест. В эвакуации нуждаются 34 пациента. По поручению главы Николаевской ОГА Алексея Савченко организован срочный перевод пациентов в областную детскую больницу и инфекционную больницу для взрослых.

Уже сегодня все пациенты должны быть размещены в других лечебных учреждениях.

Сейчас профильным службам поставлена задача отработать ограничение доступа к аварийной здания и взятие его под охрану.